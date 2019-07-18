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Турция предупредила НАТО о проблемах при исключении из программы F-35 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Reuters
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 ослабит НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южных рубежах», — цитирует его РИА «Новости».
Турция нашла плюсы в ссоре с США
Акар назвал решение США несправедливым и незаконным и предостерег американские власти от шагов, которые могут ухудшить отношения между Анкарой и Вашингтоном.
Накануне в США объявили, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным ее участие в программе по F-35.
Армия , Хулуси Акар , НАТО , РИА Новости , Турция
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