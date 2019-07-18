Турция предупредила НАТО о проблемах при исключении из программы F-35

«Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южных рубежах», — цитирует его РИА «Новости».

Акар назвал решение США несправедливым и незаконным и предостерег американские власти от шагов, которые могут ухудшить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Накануне в США объявили, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным ее участие в программе по F-35.