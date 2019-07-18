Al Jazeera: генсек НАТО пообещал продолжить сдерживать Россию в мире без ДРСМД

НАТО продолжит обеспечивать надёжное сдерживание России в Европе и после исчезновения Договора РСМД, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг . По словам главы альянса, у Москвы ещё есть шанс спасти ключевое соглашение в области контроля над вооружениями, однако она не демонстрирует признаков готовности сделать это. Как сообщает Al Jazeera, эти заявления прозвучали на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в среду, где Россия и Китай обсуждались как основные угрозы безопасности США

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО готовится к миру без ДРСМД и с большим числом российских ракет.

Об этом глава альянса заявил, выступая на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в среду — всего за несколько недель до истечения срока, данного Соединёнными Штатами России для «возвращения к соблюдению Договора о ракетах средней и малой дальности», сообщает Al Jazeera.

Как напоминает издание, в феврале Вашингтон объявил о намерении выйти из договора времён холодной войны, если Москва откажется уничтожить новый противоракетный комплекс, нарушающий, по мнению США и НАТО, условия соглашения. Россия эти обвинения опровергла, пообещав также выйти из договора о запрете ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, заключённого в 1987 году.

У России ещё есть время для спасения «краеугольного камня контроля над вооружениями в Европе», отметил Столтенберг. Москва, по его словам, не демонстрирует признаков движения в этом направлении, размещая новые мобильные ракеты, способные долететь до европейских городов «за считанные минуты».

Как заявил Столтенберг, если Россия не вернётся к выполнению условий договора РСМД, ответ НАТО будет «взвешенным» и «скоординированным». При этом, по его словам, альянс не планирует размещать новые системы противоракетной обороны, однако может усилить уже существующие в Европе средства защиты. Самое важное для альянса — продолжать обеспечивать надёжное «сдерживание» России, подчеркнул генсек НАТО.

Как замечает сайт телеканала, заявления главы альянса прозвучали на фоне отстранения Турции от поставок американских истребителей F-35 после прибытия в страну российских ракетных комплексов С-400.

«Я обеспокоен последствиями решения Турции, ведь оно означает, что страна не будет частью программы поставок F-35, — прокомментировал случившееся Столтенберг. — Ничего хорошего в этом нет, это плохо для всех нас». При этом отношения Анкары с НАТО «гораздо глубже и шире» программы поставки американских истребителей, заверил генсек, назвав Турцию «ключевым союзником» альянса в борьбе с «Исламским государством»* на Ближнем Востоке, а также в операциях НАТО на Балканах и в Афганистане. «Членство Турции в НАТО значит гораздо больше, чем С-400», заключил он.

Как поясняет издание, форум по безопасности в Аспене был основан около 10 лет назад как «публичные дебаты» об укреплении безопасности США. При этом, по словам директора Aspen Strategy Group Николаса Бёрнса , в те времена главной угрозой для безопасности США был терроризм, однако сегодня на первый план выходят Россия и Китай. По мнению также принявшего участие в форуме Билла Браудера, в краткосрочной перспективе большую опасность представляет Россия, однако в долгосрочной основная угроза исходит от Китая с его «злокозненными амбициями» и мышлением, ориентированным на века вперёд.