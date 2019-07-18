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Названо последнее «оружие возмездия» РФ 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Фото: ТАСС
Крылатая ракета «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой станет «оружием возмездия», которое Россия применит в случае удара по ее территории межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Об этом пишет военный эксперт Алексей Леонков в «Российской газете».
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По его словам, «Буревестник» способен уничтожить «все объекты военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание» после того, как по стране-агрессору будет нанесен удар межконтинентальными баллистическими ракетами.
Леонков считает, что «Буревестнику» не страшны силы ПВО и ПРО противника, поскольку последние будут практически полностью уничтожены МБР, а между обнаруженными уцелевшими зонами ПВО ракета будет маневрировать.
Помочь «Буревестнику» в «возмездии» сможет ядерный подводный беспилотник «Посейдон». По словам эксперта, «Посейдоны» нанесут удар по прибрежной полосе, тогда как «Буревестники» покроют зону внутри континента.
Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».
Комментарии135
Армия , Оружие
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