Названо последнее «оружие возмездия» РФ

Крылатая ракета «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой станет «оружием возмездия», которое Россия применит в случае удара по ее территории межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Об этом пишет военный эксперт Алексей Леонков в «Российской газете».

По его словам, «Буревестник» способен уничтожить «все объекты военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание» после того, как по стране-агрессору будет нанесен удар межконтинентальными баллистическими ракетами.

Леонков считает, что «Буревестнику» не страшны силы ПВО и ПРО противника, поскольку последние будут практически полностью уничтожены МБР, а между обнаруженными уцелевшими зонами ПВО ракета будет маневрировать.

Помочь «Буревестнику» в «возмездии» сможет ядерный подводный беспилотник «Посейдон». По словам эксперта, «Посейдоны» нанесут удар по прибрежной полосе, тогда как «Буревестники» покроют зону внутри континента.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».