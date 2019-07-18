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В Китае удивились учениям Украины с «рыбацкой лодкой» 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Фото: кадр видео
Совместные военные учения Украины и США в Черном море Sea Breeze удивили китайские СМИ, пишет «Российская газета».
Издание Sohu назвало украинский бронекатер «Гюрза» «рыбацкой лодкой», которая по сравнению с американским эсминцем выглядел как «москитный флот».
Издание также отметило, что катера практически бесполезны при патрулировании прибрежной зоны. Пушки катера не могут вести эффективный огонь без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля. Размещенные на них сухопутные противотанковые ракетные комплексы не подготовлены к морской службе и быстро выходят из строя из-за влажности.
По мнению Sohu, если боевые учения проводились, чтобы продемонстрировать России военную мощь Украины, маленького катера оказалось явно недостаточно, чтобы напугать «воинственный народ».
Армия , Войска , "Российская газета" , Китай , США
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