Индия ищет замену российскому оружию

Источники издания утверждают, что поездка Нетаньяху в Индию состоится в конце лета, до повторных досрочных выборов в израильский парламент.

Не так давно израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems подписала контракт с индийской Kalyani Rafael Advanced Systems Ltd. India (KRAS) на 100 млн долларов.

По информации израильских СМИ, в рамках этого соглашения будет изготовлена тысяча ракет средней дальности Barak-8 (LR-SAM или MR-SAM) для индийской армии. KRAS выступит как субподрядчик и будет отвечать за сборку, интеграцию и испытания снарядов в Индии.

Следующим крупным соглашением стала сделка израильской Israel Aerospace Industries Ltd. c индийцами на 50 млн долларов. Договор предусматривает техническое обслуживание и ряд других услуг для ЗРК Barak-8.

Ранее сообщалось, что Индия осталась недовольна приобретёнными у России авиационными управляемыми ракетами Р-77. В феврале 2019 года F-16 ВВС Пакистана удалось сбить индийский Миг-21 ракетой AIM-120 с расстояния 100 километров. При этом индийские ВВС не смогли нанести ответный удар по F-16, так как Р-77 не смогли захватить цели.

Предположительно, Индия хочет заменить российские ракеты израильскими I-Derby с дальностью 100 км. Одновременно рассматривается возможность оснащения истребителей Су-30 ракетами «воздух-воздух» Astra индийского производства. Чем закончится дело, пока неясно, однако можно сделать вывод, что такие намерения Нью-Дели — тревожный сигнал для Москвы, считает News.ru.