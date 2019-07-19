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Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре 

РИА Новости + ещё 53 46 минут назад
Фото: Reuters
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
"Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южных рубежах. Исключение нашей страны из проекта согласно одностороннему решению не является справедливым и законным. Предлагать США воздержаться от шагов, которые нанесут урон нашим двусторонним отношениям, — наше естественное право", — цитирует Акара телеканал NTV.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Санкции , Хулуси Акар , НАТО , Турция
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