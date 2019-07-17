Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, она должна быть увязана с готовящейся Стратегией социально-экономического развития страны. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев.
"Обсуждены меры по повышению эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Актуальность данной задачи обозначена в том числе в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России". "Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов", — добавил в Совбезе.