В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35. Об этом во вторник, 16 июля, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер , его слова приводит Reuters.

Как подчеркнул Эспер, подобные действия Анкары могут негативным образом сказаться на возможностях Вашингтона по поддержанию преимущества в воздухе.

«Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны [Турции], что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое», — пояснил кандидат.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО , что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.