Психологическое оружие высокой мощности. Как Турция использует российские С‐400?

Пока США планируют санкции против Турции из-за покупки российских С-400, Евросоюз долго думать не стал и уже ввел свои ограничения. Официальная причина — нелегальное, по мнению ЕС, бурение в экономической зоне Кипра . Экс-сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт считает, что в этих условиях Турция может использовать С-400 как средство устрашения для Европы. Но вряд ли комплексам придется стрелять.

Уже одиннадцатый самолет с компонентами для российских ЗРК С-400 «Триумф» приземлился на авиабазе Мюртед в Турции. Об этом сообщило Минобороны. Накануне президент Турции уточнил, что комплексы будут полностью развернуты к апрелю 2020 года.

США требовали отказаться от столь плотного сотрудничества с Россией и приобрести американские Patriot вместо С-400. В противном случае Вашингтон не исключает отмену продаж Анкаре новейших истребителей F-35. О санкциях США обещают объявить в ближайшее время.

А вот ЕС уже ввел ограничения против Анкары из-за войны за природные ресурсы. Греция и Кипр недовольны турецкой геологоразведкой в экономической зоне Кипра. Там находятся месторождения газа. И на этом фоне Анкара, возможно, будет использовать С-400 в качестве инструмента сдерживания Европы. Об этом «360» заявил бывший сотрудник подразделения психологических операций армии США Скотт Беннетт.

При этом он отметил, что комплексы вряд ли когда-либо будут применять.

Не думаю, что Турции придется когда-либо использовать С-400 как наступательное оружие и даже как оборонительное. Исключительно как психологическое. Приобретение С-400 стало для Турции вступлением именно в дипломатическую стадию переговорной войны с Западом — Скотт Беннетт.

По мнению экс-разведчика, таким образом Турция показала, что находится на одной стороне с Россией.

«Это психологически очень мощное заявление. Оно также означает, что Турция прекращает участие в экспансии НАТО против Ирана, России, Китая. Можно говорить о создании нового суперальянса с участием этих стран и некоторых государств Ближнего Востока». — поясняет Беннетт.

Ранее президент Эрдоган заявил, что целью Турции является производство совместно с Россией. «Мы будем это делать, и даже пойдем дальше, — отметил Эрдоган на третьей годовщине неудачной попытки госпереворота. — Эти ЗРК являются самой сильной системой обороны против тех, кто хочет атаковать нашу страну».

Уже сейчас Анкара отказывается подчиняться диктату стран-участников НАТО, в который она также входит, заявил Беннетт. Он высказал предположение, что Турция со временем станет нейтральным государством по образу и подобию Швейцарии.