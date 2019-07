Пентагон советует отказаться от штурма «Зоны 51»

Грандиозный флешмоб, в рамках которого более миллиона человек собрались прорваться на территорию знаменитой авиабазы «Зона 51» в штате Невада , привлёк внимание американских властей. Что характерно, военным эта идея не понравилась и они убедительно просят не делать этого. Пока по‑хорошему.

Напомним, 20 сентября ровно в три часа ночи инициативная группа из пользователей социальной сети Facebook собирается взять штурмом таинственную военную базу «Зона 51» в Неваде под девизом «Всех не остановят!». Флешмоб собрал уже более 1,2 миллиона человек. Зачем им это нужно? Чтобы своими глазами увидеть предмет многочисленных теорий заговора, в особенности о неопознанных летающих объектах и пришельцах.

Ах, да — и освободить инопланетян, якобы удерживаемых в «Зоне 51» американскими военными на протяжении нескольких десятков лет для засекреченных экспериментов в интересах правительства и министерства обороны США . Авиабаза расположена на юге штата Невада, в 133 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса на южном берегу высохшего солёного озера Грум-Лейк. Воздушное сообщение над ней строго запрещено, а территория тщательно охраняется.

По официальным данным, «Зона 51» приписана к ВВС США: там якобы разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. По существующим спутниковым снимкам военной базы невозможно получить какую-либо информацию: на них заметны лишь непримечательные ангары, технические сооружения и сухие озёра. По неофициальным данным, всё самое интересное там находится под землёй.

Флешмоб под названием Storm Area 51, They Can't Stop All of Us предполагает штурм авиабазы 20 сентября, с трёх до шести часов утра. Девиз «Всех не остановят!» описывает план действий: прорваться на охраняемую территорию в надежде, что военные не смогут справиться с такой толпой. Учитывая, что уже на подходах к «Зоне 51» висят таблички с предупреждением об открытии огня на поражение, событие обещает быть интересным.

Однако количество участников флешмоба продолжает стремительно расти и слухи о планируемой акции вышли уже далеко за пределы «Фейсбука». Об этом написали ведущие американские газеты, развлекательные издания кинулись публиковать подробные инструкции, как добраться до «Зоны 51», где остановиться на ночлег и какие ещё поблизости есть развлечения, а хозяева ближайших к базе отелей говорят о небывалом наплыве заявок на сентябрь.

Вполне закономерно, что планируемая атака «Зоны 51» привлекла внимание и Пентагона. Пресс-секретарь ВВС США Лора Макэндрюс ответила на запрос журналистов, что авиабаза является тренировочной площадкой для военных и они никому не советуют даже пытаться попасть на её территорию. А заодно напомнила, что вооружённая охрана «Зоны 51» всегда готова отреагировать на появление незваных гостей самым решительным образом.