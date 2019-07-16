Не смешите наши С-400: Турция не боится санкций Европы

Бурили и бурить будем. Таков ответ Турции на введение против нее санкций за геологоразведочные работы в исключительной экономической зоне Кипра Россия не поддерживает Турцию в противостоянии с Кипром, но и выступает против санкций ЕС . При этом в конфликте фигурируют российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Решение Евросоюза прекратить переговоры на высоком уровне с Турцией не повлияет на работу по добыче углеводородов в Средиземноморье. Об этом во вторник 16 июля заявил МИД Турции

«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — цитирует агентство Anadolu заявление министерства.

В заявлении МИД Турции отмечается, что киприоты-турки «имеют равные права на ресурсы Кипра».

«Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в исключительной экономической зоне Кипра ранее были найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет полное право разрабатывать природные богатства в этом регионе. Что она, собственно, и начала делать. Сейчас в кипрской ИЭЗ находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз».

«Фатих» — это завоеватель

Кипр разделен с 1974 года турецким военным вторжением: юг острова контролирует Республика Кипр, на севере существует самопровозглашенная Турецкая республика. Греческая и турецкая части острова разделены «зеленой линией», по обе стороны которой дежурят греки-киприоты и турки-киприоты. Между конфликтующими сторонами стоят миротворцы ООН

Ранее Совет Евросоюза отметил негативное влияние буровых операций Турции в водах Кипра на взаимоотношения страны с ЕС и призвал Анкару прекратить геологоразведочную деятельность в этом регионе.

Затем министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений ИЭЗ Кипра. Главе европейской дипломатии Федерике Могерини было поручено проработать возможные меры в отношении Анкары.

Совет ЕС, в частности, решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также не проводить больше заседания совета на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией.

Кроме того, Совет рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть кредитную политику в Турции и сократить ей финансовую помощь.

ЕС также может принять санкции в отношении компаний и отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если Анкара продолжит бурение.

Российские дипломаты также отреагировали на эту конфликтную ситуацию. Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко рассказал о возможных последствиях, если ЕС введет санкционные меры против Турции. Если Евросоюз введет антитурецкие санкции, то это отразится на политическом процессе по урегулированию конфликта в Средиземноморье, отметил политик.

«Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары», — сказал дипломат газете «Известия».

По его словам, «односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета Безопасности ООН».

Грушко считает, что при наличии конфликтов, которые не удается разрешить, лучше не совершать поспешных действий, поскольку они могут только усугубить ситуацию.

Буровые зенитно-ракетные комплексы

Также политик подчеркнул, что российская сторона не поддерживает действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

Тем не менее в конфликте между Турцией и Кипром фигурируют зенитно-ракетные комплексы С-400. Ранее в мае сообщалось, что в Турции задумались о том, чтобы разместить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вдоль южного побережья, недалеко от спорного месторождения. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на четыре свои источника,

«Турция рассматривает С-400 как сдерживающий фактор для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, где назревшая напряженность может довести отношения Турции и США до критической точки».

Таким образом российские