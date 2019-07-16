Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой

Министерство обороны России в своем официальном аккаунте в YouTube опубликовало видео, снятое в небе над Балтийским морем. Ролик показывает полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160.

Как сообщило российское оборонное ведомство, полет продолжался более семи часов. На разных его этапах российские военные самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После проведения планового полета российские ракетоносцы благополучно и без происшествий вернулись на аэродром базирования.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — подчеркнули в Минобороны.

Российские летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана и Северной Атлантики.