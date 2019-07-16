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Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой 

360tv.ru 1 час назад
Министерство обороны России в своем официальном аккаунте в YouTube опубликовало видео, снятое в небе над Балтийским морем. Ролик показывает полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160.
Как сообщило российское оборонное ведомство, полет продолжался более семи часов. На разных его этапах российские военные самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После проведения планового полета российские ракетоносцы благополучно и без происшествий вернулись на аэродром базирования.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — подчеркнули в Минобороны.
Российские летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана и Северной Атлантики.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
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