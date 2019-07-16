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Названы задачи Евкурова в Минобороны 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Новому замминистра обороны России Юнус-Беку Евкурову предстоит курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации. Об этом сообщается на сайте ведомстве.
Главным управлением боевой подготовки ВС России руководит Иван Бувальцев, Службой безопасности полетов авиации ВС — Сергей Байнетов.
Бывший глава Ингушетии Евкуров был назначен на пост заместителя министра обороны 8 июля. Ему также было присвоено звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.
О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня, спустя два дня она была принята президентом Владимиром Путиным. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». На посту главы Ингушетии его сменил бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.
Юнус-Бек Евкуров, кадровый военный и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.
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Комментарии1
Армия , Юнусбек Евкуров , Иван Бувальцев , Сергей Байнетов , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Ингушетия
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