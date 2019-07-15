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В Париже показали летающего солдата 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Фото: Twitter
В Париже продемонстрировали летающую платформу для солдат, позволяющую подниматься на высоту 3,5 км, передает ТАСС.
Летающую платформу Flyboard Air показали во время военного парада на Елисейских полях. Создатель технологии, французский инженер Франки Запата, пролетел над улицей на высоте нескольких десятков метров.
Платформа снабжена пятью небольшими реактивными двигателями и, по словам Запата, может использоваться на высоте до 3-3,5 км. Платформа может развивать скорость до 195 км/ч с человеком, без человека — до 400 км/ч. Создатель летающей платформы признается, что полет на ней требует от оператора значительных физических усилий, необходимых для сохранения равновесия.
Изобретение было впервые продемонстрировано в ходе парижского Форума по военным инновациям в конце 2018 года. Запата рассказывал, что США пытались приобрести его фирму, но Франция приняла меры, чтобы изобретение инженера осталось в стране. В частности, государство вложило 1,3 млн евро инвестиций в его компанию.
Комментарии22
Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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