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В США назвали самые быстрые российские истребители 

Lenta.ru + ещё 3 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американское издание патриотической направленности We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов, в который попали три российских (советских) самолета.
Первое место в списке занимает экспериментальный американский беспилотный орбитальный корабль X-37, который способен (в разреженных верхних слоях атмосферы) развивать крейсерскую скорость около 16 чисел Маха.
Вторую позицию занимает советский истребитель-перехватчик МиГ-25 с крейсерской скоростью 2,8 числа Маха. Третье место принадлежит американскому истребителю четвертого поколения F-15E Strike Eagle с максимальной скоростью более 4 800 километров в час. Четвертое — советский истребитель-перехватчик МиГ-31, максимальная скорость которого, как утверждает We Are The Mighty, составляет более 4 800 километров в час. Замыкает пятерку российский истребитель Су-27, способный, согласно изданию, разгоняться до примерно 4 000 километров в час.
В марте 2018 года единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в составленный The National Interest рейтинг худших когда-либо спущенных на воду авианосцев в мировой истории.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , The National Interest , США
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