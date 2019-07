В США назвали самые быстрые российские истребители

Американское издание патриотической направленности We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов, в который попали три российских (советских) самолета.

Первое место в списке занимает экспериментальный американский беспилотный орбитальный корабль X-37, который способен (в разреженных верхних слоях атмосферы) развивать крейсерскую скорость около 16 чисел Маха.

Вторую позицию занимает советский истребитель-перехватчик МиГ-25 с крейсерской скоростью 2,8 числа Маха. Третье место принадлежит американскому истребителю четвертого поколения F-15E Strike Eagle с максимальной скоростью более 4 800 километров в час. Четвертое — советский истребитель-перехватчик МиГ-31, максимальная скорость которого, как утверждает We Are The Mighty, составляет более 4 800 километров в час. Замыкает пятерку российский истребитель Су-27, способный, согласно изданию, разгоняться до примерно 4 000 километров в час.

