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В России сочли ВМФ России одноразовым 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира», полагает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
По его мнению, небольшие корабли, по сравнению с крупными, отличает ограниченная автономность, в результате чего первым для путешествия от Кронштадта до Гибралтара понадобится две-три недели.
«Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Ему нужны базы и корабли материального обеспечения. Он — не самостоятельная боевая единица», — сказал обозреватель.
Литовкин отметил, что к достоинствам кораблей «москитного флота» можно отнести их невысокую стоимость.
В мае Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.
В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.
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Комментарии3
Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Литовкин , Крыловский ГНЦ , ИТАР-ТАСС , Гибралтар , Кронштадт
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