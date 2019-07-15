В России сочли ВМФ России одноразовым

Российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира», полагает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин

По его мнению, небольшие корабли, по сравнению с крупными, отличает ограниченная автономность, в результате чего первым для путешествия от Кронштадта до Гибралтара понадобится две-три недели.

«Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Ему нужны базы и корабли материального обеспечения. Он — не самостоятельная боевая единица», — сказал обозреватель.

Литовкин отметил, что к достоинствам кораблей «москитного флота» можно отнести их невысокую стоимость.

В мае Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.