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В России назвали «проблемную» технику НАТО 

Lenta.ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com
Проблемная боевая техника стран НАТО включает британский авианосец Queen Elizabeth, американский истребитель F-35 Lightning II, германскую боевую машину пехоты (БМП) Puma и малозаметный американский эсминец Zumwalt, полагает РИА Новости.
Основными проблемами Queen Elizabeth в агентстве видят инциденты с затоплением отсеков и недостаточно надежную кибербезопасность бортового оборудования корабля. Кроме высокой стоимости F-35 Lightning II, к недостатками самолета там же относят, в частности, неполадки, раскрытые в январе 2018 года Bloomberg.
Говоря о Puma, в агентстве упоминают проблемы с системами ночного видения, избыточную боевую массу, уязвимость для противотанковых средств и дороговизну БМП. Ситуацию вокруг Zumwalt в РИА Новости назвали «наглядным примером того, как непомерные амбиции привели к более чем скромному результату».
В июле военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».
В июне научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота (ВМФ) Queen Elizabeth.
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Комментарии160
Армия , Оружие , Дмитрий Литовкин , Валерий Половинкин , Крыловский ГНЦ , НАТО , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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