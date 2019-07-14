Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
Фото: Reuters
Военнослужащие ВСУ в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По его словам, задержка выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования, преступлениям и случаям дезертирства.
"11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц", — рассказал Филипоненко.
Помимо этого, офицер пресс-службы сообщил, что военные ВСУ усилили поиск нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
"По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, якобы причастных в пособничестве "сепаратистам" для последующего их обвинения в государственной измене", — рассказал Филипоненко.
По его словам, двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
Последние новости
В Туве утонули десять человек, из них шесть детей Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации В США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Комментарии5
Армия , Войска , Украина , СБУ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали последствия «дикой» политики с Россией1
Одним глазком: Зеленский прибыл на границу с Крымом260
Президент Грузии начала примирение с РФ с обвинений263
Учительница получила 20 лет за секс с учеником154
Много водки. Немцы отметили запуск с Байконура69
Видео
00:40
«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»
Наука и техника Наука
02:05
Валенса заподозрил РФ в тайной игре
В мире
00:34
Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео
В мире Конфликты
05:01
Названы гонорары грузинских артистов в России
Шоу-бизнес
00:31
Немцы отреагировали на недомогание Меркель
В мире
07:18
В РФ заявили о готовящихся фейках об окружении Путина
Политика Войска
01:03
Зеленскому помешал Дарт Вейдер
В мире Украина
00:45
Галкин предупредил поклонников о мошенничестве
Шоу-бизнес
01:10
Утвержден перенос выходных в 2020 году
Общество
00:20
В Анкару привезли новую партию С-400
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение