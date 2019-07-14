Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР

Военнослужащие ВСУ в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По его словам, задержка выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования, преступлениям и случаям дезертирства.

"11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц", — рассказал Филипоненко.

Помимо этого, офицер пресс-службы сообщил, что военные ВСУ усилили поиск нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

"По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, якобы причастных в пособничестве "сепаратистам" для последующего их обвинения в государственной измене", — рассказал Филипоненко.

По его словам, двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.