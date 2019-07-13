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Турция вновь вторглась в Ирак 

Lenta.ru + ещё 2 39 минут назад
Министерство обороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции в Ираке. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает ТАСС.
«На севере Ирака 12 июля в 22:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») наши отряды спецназа начали новую операцию "Лапа-2" при поддержке артиллерии и ВВС», — говорится в коммюнике оборонного ведомства.
Там также отмечается, что участие в операции примет сухопутная военная техника, боевые вертолеты Т129 АТАК и беспилотники. «Лапа-2» направлена на уничтожение укрытий террористов в иракском Хакурке, добавили в Минобороны.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Ирак , Турция
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