Российские ПВО на базе Хмеймим отбили ночную атаку террористов

Российские дежурные средства ПВО сбили возле базы Хмеймим в Сирии три беспилотника боевиков. Террористы предприняли попытку атаки базы ночью. Их дроны, запущенные с территории Идлибской зоны деэскалации, были сбиты российскими ПВО на безопасном расстоянии от базы.

В результате инцидента никто не пострадал, никакого материального ущерба нет, передает РИА Новости.

Это уже не первая попытка боевиков атаковать Хмеймим с помощью дронов. Также они используют реактивные системы залпового огня. Все нападения успешно отражаются российскими ПВО.