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Российские ПВО на базе Хмеймим отбили ночную атаку террористов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Российские дежурные средства ПВО сбили возле базы Хмеймим в Сирии три беспилотника боевиков. Террористы предприняли попытку атаки базы ночью. Их дроны, запущенные с территории Идлибской зоны деэскалации, были сбиты российскими ПВО на безопасном расстоянии от базы.
В результате инцидента никто не пострадал, никакого материального ущерба нет, передает РИА Новости.
Это уже не первая попытка боевиков атаковать Хмеймим с помощью дронов. Также они используют реактивные системы залпового огня. Все нападения успешно отражаются российскими ПВО.
Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отмечает, что активность боевиков возле базы РФ может быть связана с потерей американцами позиций на Ближнем Востоке и ростом авторитета России. США стремятся показать, что Россия — "не главный игрок", не брезгуя ради этого никакими методами, даже использованием "карманных" террористических организаций и заключением договоров с боевиками.
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Комментарии
Армия , Олег Глазунов , РИА Новости , Сирия
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