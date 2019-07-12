Трампа ограничили в праве вести войну с Ираном

Инициатива была поддержана 251 конгрессменом, против высказались — 170 представителей. Аналогичная поправка ранее была отклонена сенатом.

Поправку включена в проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год, который должен будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, после чего отправится на подпись Трампу. Отмечается, что американский лидер может наложить на законопроект вето.

25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение. До этого президент Ирана Хасан Рухани рассказал о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.