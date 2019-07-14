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Минобороны опубликовало видео доставки С-400 в Турцию 

News.ru + ещё 36 1 час назад
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.
Доставка в Турцию остальных элементов системы будет организована в строгом соответствии с условиями заключённого контракта, — сообщили RT в ведомстве.
Как писал News.ru, Министерство обороны Турции сообщило, что седьмой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на авиабазе Мюртед. Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Турция
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