Минобороны опубликовало видео доставки С-400 в Турцию

Доставка в Турцию остальных элементов системы будет организована в строгом соответствии с условиями заключённого контракта, — сообщили RT в ведомстве.

Как писал News.ru, Министерство обороны Турции сообщило, что седьмой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на авиабазе Мюртед. Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.