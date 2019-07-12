МИД Турции прокомментировал начало поставок С-400 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара находится в тесной координации с Москвой по вопросам поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поставки которых начались 12 июля.
«Мы находимся в тесной координации с Россией в связи с началом поставок С-400 — по вопросам разрешений на прибытие самолетов, делегаций и так далее. Никаких проблем нет, дальше процесс будет продолжаться, как положено», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, о чём 12 июля сообщило турецкое Минобороны.
Поставки начались в согласованные обеими сторонами сроки.