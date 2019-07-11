В США заявили об угрозе от российских кораблей в Арктике

«В Арктике Россия развертывает надводные корабли, вооруженные предназначенными для поражения наземных целей и береговой обороны крылатыми ракетами, которые повышают ее [России] способность контролировать большой участок Северного морского пути и могут нанести удар по Соединенным Штатам и Канаде», — сообщил Милли в ответах на вопросы законодателей перед началом слушаний в Конгрессе по его кандидатуре, передает ТАСС.

Милли добавил, что «Китай менее активен в Арктике», но расширяет свое присутствие в регионе для получения доступа к морским путям.

Ранее командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявлял, что российские ракеты могут достигнуть американской территории за 15 минут.