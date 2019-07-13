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Украинского генерала ужаснули учения ВДВ в Крыму 

Российская Газета + ещё 16 2 часа назад
Экс-глава СБУ и генерал-полковник Игорь Смешко в эфире украинского телеканала "1+1" оценил масштаб учений российских десантников в Крыму и сравнил их с маневрами НАТО Sea Breeze 2019.
"40 транспортных самолетов Ил-76 с двумя тысячами десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии провели учения. Десантники высадились на малой высоте в условиях очень сложного рельефа", — сказал в телеэфире политический деятель.
После чего, в присущей ему манере, Игорь Смешко заявил о плачевном состоянии современной армии Украины и деградации ВСУ.
Отметим, что 11 июля в Крыму действительно состоялись совместные учения подразделений воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации. Однако в них участвовали свыше 2400 солдат и офицеров из Ульяновской и Ивановской областей, которые десантировались на полигон Чауда.
"Впервые в десантировании было задействовано более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании. Применение нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования частей ВДВ", — подчеркнул командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Авиационное прикрытие десанта осуществляли истребители Су-27, а управление воздушным строем транспортников — с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ил-22-СУРТ и А-50У.
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Комментарии219
Армия , Видео , Войска , Оружие , Игорь Смешко , Владимир Бенедиктов , СБУ , НАТО , Республика Крым
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