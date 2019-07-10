Украина обвинила Россию в провокации

Пресс-служба Военно-морских сил Украины (ВМСУ) на своей странице в Facebook сообщила, что российский сторожевой корабль «Сметливый» зашёл в зону международных учений «Sea Breeze 2019» в Чёрном море, несмотря на официальное закрытие для мореплавания района проведения манёвров.

По данным ВМСУ, инцидент произошёл 10 июля около 08.00 утра. При этом отмечается, что российский корабль спровоцировал «опасную ситуацию», поскольку зашёл в район проведения практических стрельб корабельной артиллерии.

«Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но корабль РФ сделал вид, что у него "проблемы" со связью», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, учения «Sea Breeze 2019», в которых задействованы корабли, авиация и несколько сотен морских пехотинцев, будут проходить до 12 июля. Россия параллельно в Чёрном море проводит свои учения, в коорых принимают участие около десяти кораблей.