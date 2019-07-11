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Иранские катера пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN и его источники в американской администрации.
По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз». Его экипаж настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.
Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.
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Армия , Ближний Восток , Войска , CNN , ИТАР-ТАСС
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