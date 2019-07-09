Зеленский отменил военный парад в День Независимости

Зеленский отменил традиционный военный парад

Президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Зеленский назвал военный парад «помпезным и недешевым» и предложил выделить 300 млн гривен (около 746,5 млн рублей) на премии военным.

«Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что празднование Дня независимости 24 августа состоится, однако в «новом формате».