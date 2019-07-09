Зеленский отменил военный парад в День Независимости

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Зеленский отменил традиционный военный парад 

Рамблер + ещё 18 21 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Зеленский назвал военный парад «помпезным и недешевым» и предложил выделить 300 млн гривен (около 746,5 млн рублей) на премии военным.
«Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — сказал украинский лидер.
При этом Зеленский подчеркнул, что празднование Дня независимости 24 августа состоится, однако в «новом формате».
Как сообщает ТАСС, в 2018 году в военном параде в Киеве приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники и авиация. Официальная стоимость мероприятия не называлась.
Комментарии37
Армия , Видео , В мире , Войска , Украина , Владимир Зеленский
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