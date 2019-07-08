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Российский пулеметчик погиб во время учений 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Под Ростовом-на-Дону на стрельбах погиб контрактник. Его застрелили случайно, тело не искали четыре дня, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на данные служебной проверки военных.
По информации военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу, 14 июня во время учений командир взвода послал несколько военнослужащих «совершенствовать объекты материально-технической базы». Группа пошла по участку, где проходили стрельбы, и сержант-пулеметчик не вернулся. Его пропажу от вышестоящего руководства скрывали в течение четырех дней, пока 17 июня не нашли его тело «предположительно с проникающим пулевым ранением в спину». Оно находилось в 950 метрах от огневого рубежа.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели контрактника выясняются, назначены экспертизы. После внутренних проверок нескольких командиров представили к увольнению. Капитана, скрывавшего исчезновение пулеметчика, собираются уволить за «желание приукрасить истинное положение дел».
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