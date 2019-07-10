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В Черном море произошел морской бой 

Рамблер + ещё 12 11 минут назад
В ходе учений корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж» нанесли удары по береговым целям, а также атаковали условного противника на воде, остальные корабли отработали действия по отражению атаки. Об этом пишет«Звезда».
В учениях, по данным издания, приняли участие также ракетный катер «Ивановец», малый противолодочный корабль «Суздалец», а также большие десантные корабли «Цезарь Курников» и «Азов».
«Экипажами были проведены и учения по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий», — сообщили изданию в пресс-службе Черноморского флота.
По данным Минобороны России, десять кораблей Черноморского флота приступили к отработке мероприятий по боевой подготовке на фоне учений НАТО Sea Breeze — 2019.
Согласно информации, размещенной на сайте российского военного ведомства, на «завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота российские корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы».
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО
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