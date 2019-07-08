США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2

Соединенные Штаты показали кабину секретного бомбардировщика B‐2. Видео

Тележурналист из Далласа Джефф Болтон добился от властей США разрешения на показ кабины засекреченного бомбардировщика В-2. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Defense News.

США впервые опубликовали видео, на котором показали самый засекреченный самолет ВВС. Бомбардировщик оснастили новой авионикой, кроме этого технологии В-2 находятся в постоянном процессе модернизации.

В ролике показана заправка В-2 в воздухе. Также камеры засняли приборную панель, на которой размещены жидкокристаллические экраны. На них отражаются показания приборов, датчиков и количество боеприпасов.