Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс посоветовал российскому военному руководству оставить затею с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». По его словам, Москва извлечёт больше пользы, если вместо этого, будет строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень».

Мосс считает, что использование «Адмирала Кузнецова» из-за частого и дорогого ремонта ненадежно и неэффективно. Хотя ремонт авианосца является вопросом престижа, реальная необходимость важнее. Об этом сообщает USNI.

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.