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Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс посоветовал российскому военному руководству оставить затею с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». По его словам, Москва извлечёт больше пользы, если вместо этого, будет строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень».
Мосс считает, что использование «Адмирала Кузнецова» из-за частого и дорогого ремонта ненадежно и неэффективно. Хотя ремонт авианосца является вопросом престижа, реальная необходимость важнее. Об этом сообщает USNI.
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Ранее News.ru сообщал, что ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» предполагается завершить до конца 2020 года. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Во время селекторного совещания ведомства министр отметил, что в настоящее время готовность авианосца составляет 25%. Крейсер получил свыше полусотни повреждений осенью 2018 года в результате падения крана в доке. Работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей.
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Комментарии1
Армия , Сергей Шойгу , Ричард Мосс , Министерство обороны , НАТО , США
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