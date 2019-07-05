В НАТО нашли оружие против российских ракет 

Страны НАТО намерены расширить возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты после выхода РФ из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на The New York Times.
Издание утверждает, что НАТО собирается усилить силы ПРО в Румынии и Польше. Рассматривается вариант расширения технических возможностей комплекса Aegis Ashore, который уже размещен в Румынии.
Предположительно, планы могут быть одобрены уже в текущем году, а пока они находятся на начальном этапе обсуждения.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В феврале США приостановили свое участие в ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской крылатой ракеты SSC-8 (9М729) превышает указанные в договоре 500 км. Россия обвинения отрицает.