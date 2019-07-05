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В НАТО нашли оружие против российских ракет 

Рамблер 57 минут назад
Страны НАТО намерены расширить возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты после выхода РФ из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на The New York Times.
Издание утверждает, что НАТО собирается усилить силы ПРО в Румынии и Польше. Рассматривается вариант расширения технических возможностей комплекса Aegis Ashore, который уже размещен в Румынии.
Предположительно, планы могут быть одобрены уже в текущем году, а пока они находятся на начальном этапе обсуждения.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В феврале США приостановили свое участие в ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской крылатой ракеты SSC-8 (9М729) превышает указанные в договоре 500 км. Россия обвинения отрицает.
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Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , НАТО , Ридус , New York Times
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