Татарстан отправил новобранцев в технополис «ЭРА»

Санкт-Петербурге и Будущие военные ученые будут служить в Анапе Москве , где займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

На республиканском сборном пункте Татарстана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое первой отправке призывников для прохождения службы в научных ротах Минобороны России

В митинге приняли участие начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров , представители общественных и ветеранских организаций, родители новобранцев, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.

С 2015 года в научные роты Министерства обороны Российской Федерации было отправлено более 35 призывников из Татарстана, которые достойно прошли военную службу в рядах Российской армии.