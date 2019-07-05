Татарстан отправил новобранцев в технополис «ЭРА» 

Будущие военные ученые будут служить в Анапе, Санкт-Петербурге и Москве, где займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
На республиканском сборном пункте Татарстана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое первой отправке призывников для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.
В митинге приняли участие начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров, представители общественных и ветеранских организаций, родители новобранцев, преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.
С 2015 года в научные роты Министерства обороны Российской Федерации было отправлено более 35 призывников из Татарстана, которые достойно прошли военную службу в рядах Российской армии.