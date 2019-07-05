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Татарстан отправил новобранцев в технополис «ЭРА» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущие военные ученые будут служить в Анапе, Санкт-Петербурге и Москве, где займутся разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
На республиканском сборном пункте Татарстана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое первой отправке призывников для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.
В митинге приняли участие начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров, представители общественных и ветеранских организаций, родители новобранцев, преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.
С 2015 года в научные роты Министерства обороны Российской Федерации было отправлено более 35 призывников из Татарстана, которые достойно прошли военную службу в рядах Российской армии.
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Комментарии
Армия , Войска , Андрей Гончаров , Министерство обороны , Анапа , Москва , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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