Путин наградил погибших подводников

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении подчеркивается, что звания Героя России присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Среди погибших были семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России.

Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что пожар начался в аккумуляторном отсеке аппарата, откуда огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя «полностью изолированную и безлюдную» ядерную установку.

Моряки в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», задраили за ним люк, чтобы огонь не распространился дальше, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». Часть экипажа удалось спасти.

СМИ писали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов аппарата.

В Кремле сообщили, что часть информации о гибели моряков-подводников не будет рассекречена, так как является гостайной. В частности, в секрете останется то, на какой подлодке и с каким глубоководным аппаратом это произошло.