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Путин наградил погибших подводников 

Рамблер + ещё 3 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Звания Героя России присвоены капитану первого ранга Андрею Воскресенскому, капитану первого ранга Денису Опарину, капитану первого ранга Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.
В сообщении подчеркивается, что звания Героя России присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Остальных погибших наградили Орденом мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Среди погибших были семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России.
Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что пожар начался в аккумуляторном отсеке аппарата, откуда огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя «полностью изолированную и безлюдную» ядерную установку.
Моряки в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», задраили за ним люк, чтобы огонь не распространился дальше, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». Часть экипажа удалось спасти.
СМИ писали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов аппарата.
В Кремле сообщили, что часть информации о гибели моряков-подводников не будет рассекречена, так как является гостайной. В частности, в секрете останется то, на какой подлодке и с каким глубоководным аппаратом это произошло.
Комментарии21
Армия , Войска , Катастрофы , Сергей Шойгу , Владимир Абанкин , Андрей Воскресенский , Денис Опарин , Виктор Кузьмин , Владимир Сухиничев , Николай Филин , Денис Долонский , Сергей Данильченко , Александр Авдонин , Дмитрий Соловьев , Александр Васильев , Константин Иванов , Михаил Дубков , Владимир Путин , Константин Сомов
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