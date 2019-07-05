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Это похищение: РФ отреагировала на арест по делу MH17 

Рамблер + ещё 13 7 минут назад
Похищенный в Донбассе свидетель по делу MH17 Владимир Цемах ни в чем не виноват, заявил в своем фейсбуке российский сенатор Франц Клинцевич.
Ранее СМИ сообщили, что Цемах, экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики, был задержан Службой безопасности Украины на неподконтрольной Киеву территории и вывезен на подконтрольную в качестве ценного свидетеля по делу о катастрофе «Боинга» в Донбассе.
Вчера адвокат Цемаха Роман Гонтарев подтвердил «Украинским новостям» задержание своего клиента, а также рассказал, что тот был арестован киевским судом на 60 суток в качестве подозреваемого в преступлении. В каком именно, юрист не уточнил.
«Очередной беспредел украинских спецслужб», — прокомментировал произошедшее Франц Клинцевич.
По его словам, Владимир Цемах ни в чем не виноват, но его мало того что похитили, так теперь еще и станут выбивать из него нужные показания. Сенатор назвал подобные методы ведения следствия фашистскими, а также свидетельством того, что именно Киев «стоял за сбитым "Боингом"».
«В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют», — объяснил Клинцевич свое мнение.
Комментарии200
Армия , Видео , Войска , Украина , Франц Клинцевич , СБУ , Киев
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