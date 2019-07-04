Власти предложили поддержать строителей и заказчиков российского флота

Минэкономразвития предложило увеличить размер утилизационного гранта для российских грузовых и пассажирских судов, однако Минпромторг высказался против данной инициативы. Об этом в четверг, 4 июля, пишет «Коммерсантъ».

Так, в ведомстве выступили за увеличение гранта с текущих 15 процентов до 50 процентов. «Уровень текущих судостроительных программ круизных операторов не позволяет организовать серийное производство и снизить стоимость новых судов», — отметили в министерстве.

В частности, одним из вариантов может быть сокращение ставки лизинга до одного процента на срок до 25 лет и увеличение гранта до 30 процентов. По мнению экспертов, объем средств на грант в условиях неконкурентоспособных предложений отечественных верфей должен быть увеличен в пять раз — до пяти миллиардов рублей.

В свою очередь в Минпромторге заявили, что льготный лизинг дает возможность показывать доходность туроператорам.

«Увеличение гранта приведет к искусственному росту числа судов, подлежащих утилизации», — также говорится в материале.

Согласно утилизационному гранту, который действует с 2017 года, судоходная компания, сдавшая старое судно в утиль и оформившая заказ на новое, российское, получает компенсацию в размере 10-15 процентов от стоимости судна (в зависимости от его типа).

На программу «Промышленный экспорт» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» выделено 423,8 миллиарда рублей. Она призвана мотивировать компании создавать конкурентоспособную продукцию и продавать ее на внешние рынки. В частности, согласно плану, до 2024 года предусмотрено подписание с компаниями соглашений о поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности.