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Перехват разведчика США возле Крыма попал на видео 

Lenta.ru + ещё 3 50 минут назад
Россия перехватила американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова 3 июня. Видео разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, ролик прислал один из подписчиков.
«Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову», — говорится в сообщении.
В другой записи отмечается, что перехват произошел в нейтральном воздушном пространстве в 75 километрах от побережья.
О полете «Посейдона» Военно-морских сил США сообщалось 3 июля в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации. Отмечалось, что борт взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он патрулировал акваторию Черного моря вдоль российского побережья, в том числе Крыма.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Александр Коц , Комсомольская правда , Республика Крым , США
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