Трамп решил отпраздновать День независимости показом ржавой бронетехники

К мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне перед Днем независимости доставили первые единицы бронетехники. Вместо обещанных президентом Дональдом Трампом новейших образцов вооружения в столицу США привезли ржавые неисправные бронемашины.

Первые экспонаты, появившиеся в центре города, — это две бронемашины «Брэдли», которые оказались не новыми. Краска на них местами облупилась, видны пятна ржавчины, а стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты. Отверстия от них залепили зеленым скотчем. Оптику на башне прикрыли картоном, тоже закрепленным скотчем, передает РИА «Новости».

Рядом с бронемашинами несколько автомобилей полиции.

Ранее газета USA Today опубликовала фотографию, где «Брэдли» находились еще на железнодорожной платформе. Также на снимке было видно два черно-зеленых танка «Абрамс», один джип «Хаммер» пустынной окраски, бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу. Пока неясно, где их установят.

Ресурс military.com сообщает, что в День независимости США над Вашингтоном пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, истребитель F-35. Также представят вертолет Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, который в следующем году должен стать президентским бортом. На нем президент США будет добираться до военной базы под Вашингтоном, откуда совершает вылет президентский самолет.

На Национальной аллее возведена сцена, с которой выступит Трамп. Установлены экраны с динамиками. Рабочие монтируют бронированное остекление по периметру сцены.

Ранее Трамп обещал в День независимости США вывести на улицы Вашингтона новейшие танки «Абрамс», «лучшие в мире истребители» и другую технику. Было решено выставить эту технику для осмотра.