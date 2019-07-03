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Трамп решил отпраздновать День независимости показом ржавой бронетехники 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
К мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне перед Днем независимости доставили первые единицы бронетехники. Вместо обещанных президентом Дональдом Трампом новейших образцов вооружения в столицу США привезли ржавые неисправные бронемашины.
Первые экспонаты, появившиеся в центре города, — это две бронемашины «Брэдли», которые оказались не новыми. Краска на них местами облупилась, видны пятна ржавчины, а стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты. Отверстия от них залепили зеленым скотчем. Оптику на башне прикрыли картоном, тоже закрепленным скотчем, передает РИА «Новости».
Рядом с бронемашинами несколько автомобилей полиции.
Ранее газета USA Today опубликовала фотографию, где «Брэдли» находились еще на железнодорожной платформе. Также на снимке было видно два черно-зеленых танка «Абрамс», один джип «Хаммер» пустынной окраски, бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу. Пока неясно, где их установят.
Ресурс military.com сообщает, что в День независимости США над Вашингтоном пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, истребитель F-35. Также представят вертолет Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, который в следующем году должен стать президентским бортом. На нем президент США будет добираться до военной базы под Вашингтоном, откуда совершает вылет президентский самолет.
На Национальной аллее возведена сцена, с которой выступит Трамп. Установлены экраны с динамиками. Рабочие монтируют бронированное остекление по периметру сцены.
Ранее Трамп обещал в День независимости США вывести на улицы Вашингтона новейшие танки «Абрамс», «лучшие в мире истребители» и другую технику. Было решено выставить эту технику для осмотра.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , РИА Новости , USA Today , США
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