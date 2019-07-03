Потеря для армии: Трагедия в Баренцевом море 

1 июля на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 офицеров Военно-морского флота России. Президент России назвал смерть моряков «большой трагедией», а СМИ выяснили имена погибших.
Согласно заявлению Минобороны России, 14 моряков-подводников погибли при пожаре.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", — говорится в заявлении Минобороны, сделанном 1 июля.
В военном ведомстве, по данным ТАСС, подчеркнули, что "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован", при этом имена погибших озвучены не были.
Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, сообщил со ссылкой на открытые источники «Коммерсант».
По данным издания, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.
Информацию о том, что моряки «были закреплены» за частью в Санкт-Петербурге, подтвердил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — отметил он.
Свои соболезнования родным выразил 2 июля на встрече с главой Минобороны и президент России Владимир Путин. Он также отметил, что «из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России».
«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — подчеркнул президент.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, командиром подводной лодки был Денис Долонский, которого знакомые в соцсетях называют капитаном первого ранга и Героем России. Погиб, по данным издания, и капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, Герой России Николай Филин.
Среди погибших издание называет также капитана первого ранга Андрея Воскресенского и Дениса Опарина.
По информации «Газеты.Ru», сославшейся на свои источники, возгорание на судне могло произойти из-за короткого замыкания в электрических сетях атомной подводной станции. Оставшиеся в живых подводники отбуксировали аппарат на базу, которая она находится в закрытом городе Гаджиево Мурманской области неподалеку от Североморска, пишет газета.