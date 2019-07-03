Потеря для армии: Трагедия в Баренцевом море

1 июля на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 офицеров Военно-морского флота России . Президент России назвал смерть моряков «большой трагедией», а СМИ выяснили имена погибших.

Согласно заявлению Минобороны России , 14 моряков-подводников погибли при пожаре.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", — говорится в заявлении Минобороны, сделанном 1 июля.

В военном ведомстве, по данным ТАСС, подчеркнули, что "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован", при этом имена погибших озвучены не были.

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, сообщил со ссылкой на открытые источники «Коммерсант».

По данным издания, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Информацию о том, что моряки «были закреплены» за частью в Санкт-Петербурге, подтвердил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — отметил он.

Свои соболезнования родным выразил 2 июля на встрече с главой Минобороны и президент России Владимир Путин . Он также отметил, что «из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России».

«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — подчеркнул президент.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, командиром подводной лодки был Денис Долонский , которого знакомые в соцсетях называют капитаном первого ранга и Героем России. Погиб, по данным издания, и капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, Герой России Николай Филин