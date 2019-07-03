МИД России считает опасным проталкивать тезис об ускоренном принятии Грузии в НАТО

Россия считает опасным тезис об ускоренном принятии Грузии НАТО в преддверии саммита альянса в Лондоне. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"С российской стороны подчеркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса", — констатировал Карасин.

Он также подчеркнул, что отдельной темой встречи стала возрастающая в регионе Южного Кавказа активность США и НАТО, которые проводят там масштабные военные учения.

При этом, по словам Карасина, ситуация на границе Грузии, Абхазии и Южной Осетии в целом признана спокойной.

"Об этом убедительно свидетельствует статистика, которую предоставила пограничная служба России. Абхазские представители — министр иностранных дел Даур Кове и заместитель главы службы госбезопасности Абхазии Владимир Арлан — информировали о причинах временных ограничений на пункте пропуска через реку Ингур", — сообщил замглавы МИД РФ.