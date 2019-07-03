Россия считает опасным тезис об ускоренном принятии Грузии в НАТО в преддверии саммита альянса в Лондоне. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"С российской стороны подчеркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса", — констатировал Карасин.
Он также подчеркнул, что отдельной темой встречи стала возрастающая в регионе Южного Кавказа активность США и НАТО, которые проводят там масштабные военные учения.
При этом, по словам Карасина, ситуация на границе Грузии, Абхазии и Южной Осетии в целом признана спокойной.
"Об этом убедительно свидетельствует статистика, которую предоставила пограничная служба России. Абхазские представители — министр иностранных дел Даур Кове и заместитель главы службы госбезопасности Абхазии Владимир Арлан — информировали о причинах временных ограничений на пункте пропуска через реку Ингур", — сообщил замглавы МИД РФ.
Карасин добавил, что была приведена "очень яркая и убедительная статистика" резкого падения уровня преступности в Абхазии после признания РФ ее суверенитета. " [Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования] Мурат Джиоев и Даур Кове информировали участников о социально-экономическом развитии республик, ситуации в области образования, культуры. Все это делается при непосредственной помощи России, налицо результаты, несмотря на фактическую блокаду со стороны Грузии", — сказал высокопоставленный дипломат.