На американский штат сбросили бомбы

Американский военный самолет A-10C Thunderbolt II сбросил на Флориду три учебные бомбы из-за столкновения с птицей, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на сайте военной базы США Moody.

Три учебные невзрывные бомбы весом 11,3 кг имитируют реальные бомбы M1a-82 массой 226,8 килограмма.

Снаряды упали примерно в 2 км от шоссе 129 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида. Их точное местонахождение неизвестно.

Военные призвали граждан, нашедших боеприпасы, не приближаться к ним из-за опасности взрыва и обратиться в командный пункт и местные органы власти.

Издание отмечает, что с 1995 года ВВС США потеряли13 самолетов и 27 военных из-за столкновений с птицами.