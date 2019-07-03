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На американский штат сбросили бомбы 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Reuters
Американский военный самолет A-10C Thunderbolt II сбросил на Флориду три учебные бомбы из-за столкновения с птицей, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на сайте военной базы США Moody.
Три учебные невзрывные бомбы весом 11,3 кг имитируют реальные бомбы M1a-82 массой 226,8 килограмма.
Снаряды упали примерно в 2 км от шоссе 129 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида. Их точное местонахождение неизвестно.
Военные призвали граждан, нашедших боеприпасы, не приближаться к ним из-за опасности взрыва и обратиться в командный пункт и местные органы власти.
Издание отмечает, что с 1995 года ВВС США потеряли13 самолетов и 27 военных из-за столкновений с птицами.
Армия , Войска , Оружие , Григорий Березкин , РБК , США
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