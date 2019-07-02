«Лживые доклады»: ВСУ уличили в обмане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководства вооруженных сил Украины, объявившего, что мед-автомобиль «Хаммер» был подбит противотанковой управляемой ракетой, сделал резкое заявление по ситуации на Донбассе.

Однако, по мнению специалиста в области технической экспертизы Геннадия Полуяна, военные ввели всех в заблуждение. Об этом пишет сегодня «Московский комсомолец».

Штаб операции объединенных сил Украины на своей странице в Facebook 1 июля заявил об обстреле санитарного автомобиля и гибели украинских военных в районе населенного пункта Водяное.

"В результате прямого попадания ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты) один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения», — говорится в сообщении.

Позднее в штабе сообщили, что один из раненных скончался.

По данным «Московского комсомольца», специалист в области технической экспертизы Геннадий Полуян оценил снимки с места происшествия.

«Обратите внимание, на фотографиях видно, что под перевернутым (обращаю на это особое внимание) автомобилем есть воронка (!), а сами части автомобиля присыпаны сверху землёй! Каждый, кто знаком с принципом действия ПТУРа, знает, что характер повреждений от противотанковой ракеты совсем другой»», — отметил эксперт.

Он также указал, что «никогда не было такого кульбита от ПТУРа, если в машине не перевозилась взрывчатка».

«Так, может не было ПТУРа? А был банальный наезд на свою же противотанковую мину ТМ-62? Или на что-то мощнее, например, ТМ-72. Только вариант «взрыв мины» может дать правильные ответы на эти вопросы», — отметил он и призвал Зеленского, прежде чем что-то заявлять, знакомиться с фотографиями и не верить «лживым докладам своих военных».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал произошедшее попыткой сорвать переговоры.

«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — написал Зеленский.

Он также призвал страны ЕС и США должным образом отреагировать на действия, которые «не приближают Украину к миру».

По данным РИА «Новости», власти ДНР отвергли обвинения Киева, назвав их провокацией.