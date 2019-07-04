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США провели многочасовую разведку у границ России на Черном море 

Парламентская газета + ещё 21 13 минут назад
Фото: PT.WIKIPEDIA.ORG
Беспилотный летательный аппарат Global Hawk и противолодочный самолет США на фоне проходящих американо-украинских маневров Sea Breeze в Черном море провели многочасовую разведку близ Крыма и Краснодарского края, сообщает в среду «Интерфакс».
Американский беспилотник, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла, начиная с 17:15 мск, в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.
Около 18:00 мск к побережью Кубани приблизился американский морской разведчик Poseidon. Он совершил ряд пролетов над международными водами Черного моря в районе Новороссийска, а затем, перелетев на запад вдоль южного побережья Крыма, длительное время кружил близ Севастополя.
Ранее в среду днем все тот же дальний беспилотник ВВС США в течение нескольких часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом украинскими властями воздушном пространстве. В ходе выполнения задания беспилотник совершил серию подлетов на расстояние до 37 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.
В среду также сразу три военных самолета (два американских и один британский), вылетевшие с авиабаз в Англии, совершили совместные многочасовые полеты у границ Калининградской области.
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Армия , Войска , Черное море , Интерфакс
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