США провели многочасовую разведку у границ России на Черном море

Беспилотный летательный аппарат Global Hawk и противолодочный самолет США на фоне проходящих американо-украинских маневров Sea Breeze в Черном море провели многочасовую разведку близ Крыма Краснодарского края , сообщает в среду «Интерфакс».

Американский беспилотник, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла, начиная с 17:15 мск, в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Около 18:00 мск к побережью Кубани приблизился американский морской разведчик Poseidon. Он совершил ряд пролетов над международными водами Черного моря в районе Новороссийска, а затем, перелетев на запад вдоль южного побережья Крыма, длительное время кружил близ Севастополя.

Ранее в среду днем все тот же дальний беспилотник ВВС США в течение нескольких часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом украинскими властями воздушном пространстве. В ходе выполнения задания беспилотник совершил серию подлетов на расстояние до 37 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

В среду также сразу три военных самолета (два американских и один британский), вылетевшие с авиабаз в Англии, совершили совместные многочасовые полеты у границ Калининградской области.