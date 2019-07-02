Трагедия с моряками: на загоревшемся аппарате нашли выживших

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На загоревшемся в море российском аппарате нашли выживших 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
На пострадавшем от пожара научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России есть выжившие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в Североморске. Туда же доставлены тела 14 погибших моряков-подводников.
Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения батиметрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
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Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Пожары , Министерство обороны
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