Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Украинская сторона не против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в ТКГ по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы». Установление личностей всех пленных продолжается, добавила она.

Несмотря на это, на переговорах не удалось достичь прогресса по вопросам обмена пленных и внедрению «хлебного перемирия» — прекращения огня на время сбора урожая. По словам Олифер, сделать это не получилось «из-за позиции России».

В начале июня Кучма предложил снять экономическую блокаду с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позже он заявил, что блокаду не снимут до возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле.