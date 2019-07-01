Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России

Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море. Причиной называется напряженность в регионе из-за России , сообщают СМИ.

Новая система, разработанная и построенная фирмой Saab, сменит мобильные зенитные орудия, которые были у военных на Готланде, сообщает Reuters.

«Готланд является важной областью с военно-стратегической точки зрения», — приводятся слова верховного командующего вооруженными силами Швеции Микаэля Байдена.

Он отметил, что географическое положение острова дает значительные военные преимущества с точки зрения защиты и контроля морских перевозок и воздушного пространства Балтики.

Готланд находится примерно в 330 километрах от Калининграда.

В сентябре 2016 года Швеция вернула постоянные войска на остров Готланд, а в 2015 году утверждалось, что остров якобы является идеальным плацдармом для ракетного обстрела России.