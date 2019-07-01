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Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море. Причиной называется напряженность в регионе из-за России, сообщают СМИ.
Новая система, разработанная и построенная фирмой Saab, сменит мобильные зенитные орудия, которые были у военных на Готланде, сообщает Reuters.
«Готланд является важной областью с военно-стратегической точки зрения», — приводятся слова верховного командующего вооруженными силами Швеции Микаэля Байдена.
Он отметил, что географическое положение острова дает значительные военные преимущества с точки зрения защиты и контроля морских перевозок и воздушного пространства Балтики.
Готланд находится примерно в 330 километрах от Калининграда.
В сентябре 2016 года Швеция вернула постоянные войска на остров Готланд, а в 2015 году утверждалось, что остров якобы является идеальным плацдармом для ракетного обстрела России.
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Армия , Войска , Оружие , Reuters , Швеция
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