России предрекли проблемы с призывниками

Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, однако смогут преодолеть этот кризис. Такой прогноз дал американский исследовательский центр RAND.

Согласно документу, опубликованному на сайте RAND, в своем исследовании эксперты опирались «на открытые источники, включая официальные документы российского правительства , официальные бюджеты, законы и публичные заявления», а также на ряд «подробных отчетов исследовательских институтов о российских военных» и данные СМИ.

По мнению экспертов, в ближайшее время основными целями ВС России останутся «стратегическое сдерживание, региональное доминирование и внутренняя безопасность».

«Россия, вероятно, столкнется увеличением расходов из-за сокращения численности мужчин призывного возраста к 2024 году. Однако сможет найти и набрать достаточно военнослужащих, чтобы сохранить нынешнюю численность Вооруженных сил», — говорится в исследовании.

Эксперты также отметили, что «демографическая ситуация в России не является критической».

«Россия построила относительно стабильную смешанную систему комплектования призывников и контрактников», — указывается в документе.

В исследовании российские вооруженные силы угрозой для армии США в Европе. Среди рекомендаций, данных экспертами властям США, — изучение способов укрепления армий партнеров — Украины и Грузии, а также подготовка американских войск в регионах, «где возможен конфликт с Россией».

RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью "благосостояние и безопасность США".