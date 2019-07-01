Убит ребенок: Израиль нанес новый удар по Сирии

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска , в результате которого погибли три взрослых и один ребенок. При этом 21 человек получил ранения. Часть ракет была отражена средствами сирийской ПВО. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию об атаке.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по сельской местности возле Дамаска, сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

В результате обстрела погибли четыре человека, среди них — один ребенок. Кроме того, 21 человек получили ранения.

Тем не менее, средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку. Израильские самолеты, по сообщению агентства, действовали из воздушного пространства Ливана . Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ.

На видео ракетной атаки видно, как одна из ракет взрывается на территории Дамаска. Еще три ракеты были сбиты над городом, передает ФАН. Отмечается, что ракетная атака также была совершена на сирийский город Хомс

В начале июня Израиль совершил ракетную атаку на военные объекты в Сирии. Израильские военные заявляют, что удар был «возмездием» за два ракетных пуска, совершенных с сирийской территории в сторону подконтрольных ЦАХАЛ Голанских высот. В результате атаки три сирийских военнослужащих были убиты, еще семеро получили ранения.

Сирийские ракеты были направлены в сторону спорных Голанских высот, подконтрольных израильским властям. Ответный удар ВВС Израиля был на порядок масштабнее — истребители и боевые вертолеты обстреляли две артиллерийские батареи, ряд постов Сирийской арабской армии (САА) и батарею противовоздушной обороны, вооруженную советскими зенитно-ракетными комплексами С-75.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ о воздушных ударах по территории Сирийской арабской республики отдал «он лично». Кроме того, он провел совещание по вопросам безопасности после «сирийских обстрелов Голанских высот».

«В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что Израиль «не потерпит агрессии» в свой адрес и «с могучей силой» ответит на любое нападение. Он отметил в своем твиттере, что проводимая им политика «последовательная <…> и он продолжит делать это для безопасности страны».

Ракетные удары по Сирии Израиль наносит практически ежемесячно. В конце мая израильские бомбардировщики атаковали пусковую установку системы ПВО Сирии — из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве.

В конце марта сирийские зенитные установки отразили ракетную атаку Израиля в районе Алеппо, пишут СМИ арабской республики. Несколько ракет были сбиты, в результате попаданий остальных был причинен материальный ущерб ряду объектов в промзоне.

Одна из ключевых причин конфликта между двумя ближневосточными государствами — оккупация Израилем Голанских высот. Территория была захвачена израильскими войсками еще в ходе Шестидневной войны 1967 года. Под другим предлогом наносились ракетные удары в июле прошлого года — тогда самолеты ВВС Израиля атаковали три укрепленных пункта сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Израильские военные сообщили, что удар был нанесен в ответ на вторжение беспилотного летательного аппарата сирийских военных в воздушное пространство Израиля.

Израиль занял более 75% этой территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН назвал этот шаг «незаконной аннексией». 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать вояж из-за ракетных атак палестинской организации ХАМАС.

Признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля — историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

В Иерусалиме также утверждают, что цели для ракетных атак по территории Сирии — объекты вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху зимой заявлял, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» еврейского государства.

Как сообщает НСН, бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер заявил, что обстрелы Сирии прекратятся только после вывода с территории страны иранских частей.