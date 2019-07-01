В Одессе начались международные учения Sea Breeze-2019

Международные учения Sea Breeze-2019 начались в Одессе, в полевом лагере состоялось торжественное построение подразделений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины

Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. Эсминец уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в Sea Breeze. Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль. Позже в Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.

"Сегодня, 1 июля, в Одессе начались Международные учения Sea Breeze-2019. В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2019. На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новацией учений в этом году станет отработка речного элемента. "По легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря", — сообщили в пресс-службе.